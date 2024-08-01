الرياضة الشباب يسعى لضم نجم إشبيلية

البلاد- جدة يخطط مجلس إدارة نادي الشباب للتعاقد مع أحد نجوم فريق إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2024. ووفقا لخبير انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الشباب يستهدف ضم الصربي نيمانيا جوديلي لاعب وسط إشبيلية الإسباني، لدعم صفوفه في الموسم المقبل. وأشار رومانو، إلى أن المفاوضات الرسمية جارية بالوقت الحالي بين الشباب السعودي، واللاعب الصربي جوديلي، قبل فتح التفاوض الرسمي مع إشبيلية لشراء عقد اللاعب. وانضم جوديلي إلى صفوف إشبيلية في صيف عام 2019 قادماً من غوانزو الصيني، وسبق له اللعب في ناديي أياكس أمستردام وسبورتنج لشبونة. وشارك اللاعب الصربي في الموسم الماضي 2023-2024، مع إشبيلية في 30 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر لزملائه.