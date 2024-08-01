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إحباط تهريب 196 كيلو جرامًا من الحشيش وطنين من القات

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1446 هـ       1 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود، تهريب (196) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(7228) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(1907) كيلو جرامات من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمنطقة جازان، وهم (21) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(18) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(6) مواطنين، وذلك في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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