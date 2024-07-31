الرياضة يسع 47 ألف متفرج.. “ملعب أرامكو”.. تحفة معمارية جديدة بالخبر

البلاد- جدة أعلنت أرامكو السعودية -إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات- اليوم الأربعاء، عن بدء العمل في إنشاء “ملعب أرامكو” بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 47 ألف مقعد. ويُتوقع اكتمال العمل في الملعب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مدينة الخبر بحلول عام 2026م، ليصبح الملعب الرئيس لنادي القادسية المملوك لأرامكو السعودية، وأحد المقرات الرئيسة لفعاليات بطولة كأس آسيا، التي ستستضيفها المملكة في عام 2027. ويحظى ملعب أرامكو بتصميم متميّز مستوحى من دوامات المياه التي تتشكل قبالة سواحل الخليج العربي، وسيلبي الملعب احتياجات الأنشطة الترفيهية والرياضية على حد سواء، وستتبع هذه التحفة المعمارية أعلى المعايير، التي تعزز الشمولية والسلامة والاستدامة، ما يجعلها وجهة محلية رائدة للرياضة والترفيه. ويمثّل تعزيز الرياضة ركيزة أساسية في برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، كما يُعد تطوير المشاريع الرياضية مثل ملعب أرامكو إسهامًا في تعزيز المشاركة المجتمعية، ويعزز من جاذبية المملكة لاستضافة المسابقات الدولية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الرياضي.