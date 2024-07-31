مواجهة مرتقبة لنخبة الخيل في كأس إمارة منطقة مكة المكرمة بموسم سباقات الطائف

الطائف- محمد الجليحي

يشهد نادي سباقات الخيل للفروسية منافسات الأسبوع الخامس من موسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية في الحفلات الثلاث الـ13 والـ14 والـ15 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 1_2_3 أغسطس 2024 بمجموع جوائز تخطت المليونين ريال موزّعه على 27 شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث ينطلق أول أشواط يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصراً المخصص للخيل المنتجة محليًا عمر الثلاث سنوات وعلى مسافة 1200 متر، ويختتم بالشوط التاسع آخر أشواط يوم الخميس المخصص لخيل التكافؤ من 0 إلى 65.

كما تشهد سباقات يوم الجمعة تسعة أشواط قوية، أبرزها الشوط التاسع الذي سيكون على كأس جامعة أم القرى المخصص للأفراس مفتوح الدرجات عمر الثلاث سنوات فأكثر وعلى مسافة الميل 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، كما تذهب الترشيحات والمعطيات للأفراس الثلاث المصنفات بتصنيف 100، تتقدمهم الفرس عليا بشعار المالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى وبتدريبات أحمد عبدالواحد وبقيادة الخيال عادل الفريدي والتي سبق أن انتصرت بالسباق التحضيري لكأس جامعة أم القرى في الأسبوع الأول من موسم سباقات الطائف، كما ترافقها بالترشيح الفرس باليرما بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، كما تنضم لدائرة الترشيح الفرس سيل اون سيلفربيرد للمالك عبدالله بن عايض بن محمد ال ظبيه وبتدريبات عبدالعزيز خالد وبقيادة الخيال عبدالعزيز الفريدي.

وتشهد سباقات يوم السبت مشاركة أسماء لامعة وقوية في كأس إمارة منطقة مكة المكرمة للجياد مفتوح الدرجات أعمار الأربع سنوات فأكثر على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويُعد من أبرز المشاركين الجواد مان اوف ذا نايت الذي يصنف بدرجة 103 ويعتبر الأعلى من بين المشاركين في هذا الكأس بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام، ومن أبرز الجياد كذلك الجواد سي ذا كاسبر للمالك ثامر مناحي العصيمي وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وأيضًا الجواد ماي ماب بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال ايدي كاسترو .