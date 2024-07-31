مجموعة”stc” تدعم السياحة الداخلية وزوار المصائف

البلاد ــ الرياض

قامت مجموعة stc بالعديد من الجهود في سبيل تعزيز تجربة السياحة في مختلف مصايف المملكة، عبر استعداداتها المبكرة في التنسيق مع لجان الصيف بإمارات وأمانات المناطق والقيام بمسح المواقع والمنتجعات والمناطق الجبلية السياحية والتأكد من جاهزيتها بشبكة اتصالية قوية وموثوقة تلبي احتياجات الزوار تسهم في جعل رحلاتهم أكثر متعة وسلاسة لجذب المزيد من السياح إلى المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم السياحة.

وعملت stc على توسيع نطاق تغطيتها بشبكات الجيل الخامس 5G لتمكين الزوار من إجراء مكالمات عالية الجودة، والاستمتاع بمنظومة من الخدمات الرقمية وسرعات إنترنت فائقة للتواصل مع أحبائهم ومشاركة تجاربهم السعيدة وتوثيق لحظاتهم الممتعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجهيز فرق ميدانية للدعم الفني تعمل على مدار الساعة لأي أمر طارئ.

وتشارك stc في العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية التي تقام في مختلف مصايف المملكة، وتقدم لها دعماً لوجستياً وتقنياً بما يسهم بحول الله على ضمان نجاحها وجذب المزيد من الزوار، فقد قامت stc في منطقة عسير بتوفير عربات متحركة لدعم شبكة الجوال في أكثر من 13 موقعاً سياحياً، والتواجد بمنافذ خدمية داخل مهرجان “عسير تهول”، كما وفرت في منطقة الباحة عربات لدعم الشبكة في أكثر من 4 مواقع سياحية، أما في منطقة الطائف وفرت عدة عربات متحركة لدعم الشبكة في مهرجان سمو ولي العهد للإبل، بالإضافة إلى نشر رسائل ترحيبية للزوار في جميع المصايف.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام stc المستمر بدعم رؤية المملكة 2030 وسعيها في تقديم تجربة رقمية متميزة لجميع الزوار، وتعزيز القطاع السياحي وجعله أحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الريادي في دعم التحول الرقمي في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات عملائها وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.