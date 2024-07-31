حارس ريال مايوركا على أعتاب الاتحاد

البلاد- جدة
بات حارس مرمى فريق ريال مايوركا الإسباني، الصربي بريدراج رايكوفيتش قريباً من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الانتقالات الصيفية 2024.
ووفقاً لخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على “إكس”، فإن اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع صندوق الاستثمارات العامة ونادي الاتحاد للانضمام إلى الدوري السعودي.
وأشار خبير انتقالات إلى أن الحارس الصربي أعطى الضوء الأخضر للاتحاد؛ للتفاوض مع فريقه ريال مايوركا الإسباني للحصول على خدماته.
وأضاف جاليتي، أن المحادثات مع النادي الإسباني بدأت بالفعل، وتسير على قدم وساق، موضحاً أن هناك ثقة في التوصل إلى اتفاق كامل قريباً.
وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن هذه الصفقة قد تكلف خزينة الاتحاد 10 ملايين يورو سيدفعها لنادي مايوركا؛ من أجل الاستغناء عن الحارس الصربي، الذي يتبقى في عقده عامان.