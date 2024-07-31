الرياضة

حارس ريال مايوركا على أعتاب الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1446 هـ      31 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
بات حارس مرمى فريق ريال مايوركا الإسباني، الصربي بريدراج رايكوفيتش قريباً من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الانتقالات الصيفية 2024.

ووفقاً لخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على “إكس”، فإن اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع صندوق الاستثمارات العامة ونادي الاتحاد للانضمام إلى الدوري السعودي.

وأشار خبير انتقالات إلى أن الحارس الصربي أعطى الضوء الأخضر للاتحاد؛ للتفاوض مع فريقه ريال مايوركا الإسباني للحصول على خدماته.

وأضاف جاليتي، أن المحادثات مع النادي الإسباني بدأت بالفعل، وتسير على قدم وساق، موضحاً أن هناك ثقة في التوصل إلى اتفاق كامل قريباً.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن هذه الصفقة قد تكلف خزينة الاتحاد 10 ملايين يورو سيدفعها لنادي مايوركا؛ من أجل الاستغناء عن الحارس الصربي، الذي يتبقى في عقده عامان.

يذكر أن رايكوفيتش شارك مع منتخب صربيا في كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، وخاض جميع مباريات دور المجموعات قبل أن تودع بلاده البطولة وتلقت شباكه هدفين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *