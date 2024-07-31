ثلاث بطولات مرتقبة تتصدر منافسات الأسبوع الخامس في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

بعد نهاية أسبوع قوية شهدت تتويج المزيد من الفرق في ثلاث بطولات، يعود كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى دائرة الضوء اليوم الأربعاء مع ثلاث بطولات مرتقبة تتصدر منافسات الأسبوع الخامس.

وشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، منذ انطلاقه في الثالث من يوليو، سلسلة من المواجهات الحماسية والمنافسات الشديدة التي أقيمت مباشرة من قلب بوليفارد رياض سيتي. واستحوذت هذه البطولات على اهتمام عشاق الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث قدمت لهم تجربة لا تُنسى مليئة بالإثارة والتشويق على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.

وتبدأ منافسات الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية ببطولة Rainbow Six Siege المثيرة، التي ستقام في SEF أرينا على مسرح صالة Qiddiyaارينا الساعة 2 ظهراً اليوم الأربعاء. وستشهد البطولة مشاركة 16 نادياً يتنافسون في مجموعتين من ثمانية فرق لحصد لقب البطولة، مع مجموع جوائز يبلغ 2 مليون دولار أميركي. وتختتم مرحلة المجموعات لبطولة Rainbow Six Siege يوم الخميس 1 أغسطس تليها مرحلتا التصفيات والنهائيات من تاريخ 4-2 أغسطس، حيث يحصل الفريق الفائز على 750,000 دولار أميركي و1,000 نقطة في تصنيف بطولة الأندية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

كما تتصدر لعبة Apex Legends لأول مرة عناوين الأسبوع الخامس، بمشاركة 40 نادياً عالمياً مقسمين إلى مجموعتين من 20 فريقاً. ويتنافس اللاعبون في سلسلة من 10 مباريات للوصول إلى النهائيات، ما يعد بمواجهات مثيرة طوال فترة البطولة. وتتضمن قائمة الفرق فريق Team Falcons السعودي، وفريق Natus Vincere (NAVI) الأوكراني، وفريق Gaimin Gladiators الكندي، وفريق Crazy Raccoon الياباني. الجدير بالذكر أن جميع هذه الفرق قد حققت انتصارات في بطولات سابقة ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا الصيف، ما يرفع مستوى التحدي والحماس إلى حدودها القصوى خلال أيام البطولة الأربع.

ووتكتمل إثارة الأسبوع الخامس مع بطولة Honor of Kings Mid-Season Invitational 2024، بمشاركة 12 نادياً يتنافسون فيما بينهم لحصد اللقب وكتابة أسمائهم ضمن قائمة الأبطال. وتنطلق البطولة بدور المجموعات يوم الخميس، تليها مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي الكبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مجموع جوائز ضخم يبلغ 3 ملايين دولار أميركي.