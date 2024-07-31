تصّدر التصفية الثالثة في سباقات السباحة.. السراج ينهي مشاركته الأولمبية بالمركز الأول

الفيصل: ظهور مميز يا بطل
بن جلوي يشهد حفل الترايثلون الدنماركي
الرياض – هاني البشر
حقق لاعب المنتخب السعودي للسباحة زيد السراج، المركز الأول في التصفية الثالثة لسباق 100م، بزمن 51.21 ثانية، ضمن منافسات السباحة التي جرت ظهر الثلاثاء، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثون “باريس 2024″، بحضور سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأعضاء البعثة السعودية الرسمية.
وبحصوله على المركز الأول في التصفية الثالثة، أنهى السراج (16 عاما)، مشاركته الأولمبية الأولى في مسيرته، بحلوله في المركز الـ53 من أصل 79 مشاركا، حيث تنصّ لوائح المسابقة بالدورة الأولمبية، على تأهل أفضل 16 زمن من التصفيات الـ10 لسباق الـ100م، لنصف النهائي.
الفيصل: ظهور مميز يا بطل
امتدح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه في منصة (X)، المشاركة الأولى والمميزة لزيد السراج بحصوله على أول التصفية الثالثة وبفارق أكثر من 50 جزءا من الثانية عن أقرب منافسيه في التصفية، وقال: “ظهور أول مميز لسباحنا الأولمبي زيد السراج، بعمر الـ16 عاماً.. المستقبل أمامك يا بطل – بإذن الله.
بن جلوي يشهد حفل الترايثلون
شهد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير الوفد السعودي رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء اليوم الاستقبال الرسمي الذي نظمه الاتحاد الدنماركي للترايثلون بحضور رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون ماريسول كاسادو، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش اولمبياد “باريس 2024”. وتناول الحفل، سبل تطوير اللعبة في دول العالم، ومستجدات المسابقة بالأولمبياد الفرنسي.
اليابان تتربع على صدارة الترتيب العام
تربّعت اليابان – حتى ظهر الثلاثاء -، على صدارة جدول الترتيب العام للميداليات، بحصولها على 6 ذهبيات من أصل 12 ميدالية، تاركه المركز الثاني لفرنسا البلد المستضيف بـ5 ذهبيات من أصل 16 ميدالية، والصين ثالثاً 5 ذهبيات من أصل 12 ميدالية، وأستراليا رابعاً بخمس ذهبيات من أصل 9 ميداليات، متفوقه بعدد الفضيات على كوريا الجنوبية التي جاءت خامساً بذات الرقم من الذهبيات من أصل 10 ميداليات. ودخلت 37 دولة جدول الميداليات، منها دولتان عربيتان هما تونس ومصر، و 9 دول آسيوية.
متفرقات من الدورة
فقد ثنائي المنتخب الفرنسي، وصاحبا ذهبية سباق التجديف المزدوج للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، فرصة المحافظة على الميدالية الذهبية، عقب خروجهما اليوم على يد زوجي المنتخب الايرلندي، في مفاجأة من العيار الثقيل على مستوى رياضة التجديف.
أرقام من ألعاب القوى
مع انطلاقة منافسات (أم الألعاب) غداً الخميس، يترقب جمهور وعشاق اللعبة، تحطيم وتسجيل عدد من الأرقام القياسية للمرة الأولى في التاريخ.
ويأتي في مقدمة أبرز المشاركين في منافسات ألعاب القوى، الكيني لاليود كيبتشوجي، الذي يطمح للفوز بأي ميدالية في سباق الماراثون، وتسجيل أسمه كأول لاعب في التاريخ يفوز بميدالية في خمس دورات أولمبية.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر دولة فازت بالميداليات الذهبية، في دورات الألعاب الأولمبية بواقع 344 ذهبية، أكثر من ذهبيات 9 دول مجتمعة، واجمالي 828 ميدالية، أكثر من إجمالي ميداليات المراكز الخمس للدول التي تليها في ترتيب ميداليات أم الألعاب.
وتعتبر بريطانيا، هي الدولة الوحيدة التي فازت بميدالية في جميع دورات الألعاب الأولمبية الـ29 الماضية.