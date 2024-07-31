البنك السعودي الأول يحصد شهادة المحتوى المحلي

البلاد – الرياض

أصبح البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة على مستوى المنطقة، أول بنك في المملكة يحصل على “شهادة المحتوى المحلي” من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام “الأول” في تعزيز التنمية المحلية ودعم رؤية السعودية 2030 للنمو المستدام، ويأتي هذا الالتزام كجزء من جهود البنك في مواكبة المعايير العالمية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، صرّحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأول: “إن حصولنا على هذه الشهادة هو إنجاز نفخر به، حيث يعكس التزام “الأول” بتحسين أدائه بشكل مستمر بجميع مجالاته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتطوير القطاع المالي”.

ويشكل المحتوى المحلي دوراً فعالاً في تنمية القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي، وقد اتخذت قيادة المملكة العديد من الخطوات لتعزيزه وتطويره.

وتعد هذه الشهادة اعترافاً على الخدمات المميزة التي يقدمها ” الأول”، وتسلط الضوء على قوته وتنوعه في تلبية احتياجات عملائه وحلوله المبتكرة.