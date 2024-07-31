أمير القصيم يطّلع على برامج “التجمع الصحي”

البلاد – بريدة

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على إنجازات تجمع القصيم الصحي للنصف الأول، وذلك خلال الاجتماع الذي رأسه في مكتبه بالإمارة أمس، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى بن محمد الحربي، وعدد من قيادات التجمع.

واستعرض الاجتماع أبرز المستجدات من المشاريع والبرامج الصحية والمبادرات المنفذة بالمنطقة، والنتائج الملموسة والأهداف المرسومة التي تحققت.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما يحظى به القطاع الصحي بالمنطقة من دعم سخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وبمستوى الأداء والتطور لتجمع القصيم الصحي بكافة قطاعاته ومنشآته، مثنياً على ما تحقق للمنطقة من مكاسب وإنجازات صحية لافتة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل الصحي بوتيرة عالية، ومواكبة التقنيات العلمية الحديثة؛ بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الصحي ومرتكزات رؤية 2030.