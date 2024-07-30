مستقبل الفضاء

يحظى قطاع الفضاء باهتمام كبير ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لترسيخ قدرات المملكة وتطلعاتها الطموحة وتنافسيتها العالية في سبر أغوار مجالاته الحيوية، التي تعد ركيزة قوية لمستقبل التقدم والابتكار، وما تشكله اقتصادات الفضاء في عالم اليوم من أرقام تريليونية متصاعدة.

فالمملكة عبر رؤيتها 2030، تسعى بخطوات متسارعة ومثمرة إلى تدعيم موقعها في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، تتويجًا للدعم والتمكين الدائم من قبل سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء -حفظه الله- للاستفادة من الفرص الواعدة، والإسهام في الأبحاث المعززة للتنمية المستدامة في الكثير من المجالات الحيوية، وكل ما يخدم البشرية.

في هذا الاتجاه، تواصل المملكة برامجها الناجحة من خلال منظومة مؤسسية متكاملة وبالغة التطور، يعززها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بتنويع التخصصات في مجال الفضاء، لتمكين الكوادر السعودية من الإبداع والابتكار في تكنولوجيا الفضاء، لتتوالى الخطى والإنجازات الكبيرة، ليس آخرها إعلان وكالة الفضاء السعودية تدشين” مركز تصميم المهمات الفضائية” لدعم عمليات التخطيط والتنفيذ للمهمات، والحرص على تحقيق الشراكات العالمية، وخارطة طموحة للمشاريع والبرامج، وتطوير المنتجات المتعلقة بمجالات الفضاء وآفاقها الواعدة.