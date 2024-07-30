مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للدول.. السفير السوري ينوه بالجهود الإنسانية السعودية

البلاد – الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان. وقد جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

ونوّه السفير السوري بالجهود الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة اللاجئين والمتضررين في أنحاء العالم.

وفي إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 250 سلة غذائية في مديريتي خنفر وزنجبار بمحافظة أبين في اليمن، استفاد منها 1.750 فردًا، و687 سلة غذائية في مديريتي الحوطة وحبيل جبير بمحافظة لحج، استفاد منها 4.809 أفراد بواقع 687 أسرة من الأسر الأشد ضعفًا.

وفي اليمن أيضًا، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين في مديرية عبس بمحافظة حجة. كما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية للفئات النازحة في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 1.899 فردًا، و260 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية القضارف بولاية القضارف، استفاد منها 1.495 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين في السودان للعام 2024م.