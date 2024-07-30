محافظ جدة يطلع على مشاريع التعليم

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه أمس، المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع الغربي لشركة تطوير للمباني الدكتور عبدالرحمن البريدي والعديد من قيادات تعليم جدة.

وتسلّم سموّه خلال اللقاء، تقريرًا يتضمن إحصاءات المشاريع التعليمية والتوزيع الجغرافي للمشاريع، التي تنفذها شركة تطوير للمباني، والتي يتم من خلالها استخدام الأنظمة التقنية وتطبيق كود البناء السعودي؛ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة لضمان بيئة تعليمية آمنة.

وأكّد الأمير سعود بن جلوي أهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، التي تضمن رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة- أيّدها الله.