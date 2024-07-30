كأس العالم للرياضات الالكترونية| منافسات ملحمية حبست الأنفاس وأندية جديدة أضافت اسمها على قائمة الأبطال

الرياض – هاني البشر

شهد يوم الأحد، 28 يوليو، ختام منافسات الأسبوع الرابع من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لتصل البطولة إلى منتصف الطريق نحو المرحلة النهائية التي ستشهد تتويج بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتابع الحضور وملايين المشاهدين من عشاق الرياضات الالكترونية حول العالم المنافسات الملحمية وما قدمته من أمتع اللحظات وأكثرها تشويقاً مع تألق وتتويج ثلاثة أندية جديدة أضافت أسماءها بأحرف من ذهب إلى قائمة الأبطال.

وشهدت منافسات يوم السبت تألق فريق Smart Omega Empress الذي اعتلى منصة التتويج ببطولة Mobile Legends: Bang Bang 2024 للسيدات التي أقيمت لأوّل مرة في حدث تاريخي كان حديث العالم خلال الأسبوع الماضي. وكان الفريق الفليبيني قد سجل أداءً قوياً مسجلاً فوزه النظيف بنتيجة 3-0 في نصف النهائي ضد خصمه Victory Song Gamers، ليحصل على كأس البطولة ومبلغ 180 ألف دولار أمريكي، الحصة الأكبر من مجموع الجوائز الأغلى في تاريخ الرياضات الإلكترونية النسائية والبالغة 500 ألف دولار أمريكي.

ومع ختام منافسات يوم الأحد، نجح الفريق البرازيلي Alpha7 Esports بتحقيق النصر واغتنام لقب بطولة PUBG Mobile World Cup 2024 بعد 18 جولة من المنافسات والمواجهات المحتدمة، كما اعتلى صدارة الفرق برصيد 153 نقطة وفارق 29 نقطة عن خصميه REJECT وTianba اللذين احتلّا المركز الثاني. واختتم الفريق البرازيلي مشاركته في الرياض بحصوله على جائزة المركز الأول البالغ قيمتها حوالي 460 ألف دولار أمريكي، وألف نقطة ليتقدم في جدول ترتيب بطولة الأندية إلى المركز الخامس.

كما اشتمل الأسبوع الرابع على ختام الأدوار النهائية لبطولة Overwatch 2، حيث خطف فريق Crazy Raccoon لقب آخر بطولات الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في اللعبة الشهيرة Overwatch 2 بعد تفوقه بنتيجة 4-1 في النهائي الكبير أمام الفريق الكندي Toronto Ultra وسط حضور جماهيري كبير في SEF أرينا في صالة Qiddiya أرينا. ب Raccoon. وانتهت المباراة النهائية في ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين مسجلة انتصار فريق Crazy Raccoon بنتيجة 4-1، وحصوله على لقب البطولة وجائزة 400 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ألف نقطة في بطولة الأندية.

ويجدر بالذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي الحدث الأبرز في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتقام في العاصمة الرياض على مدى 8 أسابيع، من 3 يوليو إلى 25 أغسطس. وتجمع البطولة أفضل الأندية واللاعبين العالميين الذين يتواجهون ضد بعضهم ضمن 22 بطولة في 21 لعبة من أشهر الألعاب العالمية. وستبدأ منافسات الأسبوع الخامس يوم الأربعاء 31 يوليو وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس، وتتضمن بطولات Apex Legends، وRainbow Six Siege، وHonor of Kings Mid-Season Invitational 2024.