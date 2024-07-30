فتح باب المشاركة في مسابقة ” ريادة الأعمال”

جدة- ياسر خليل

بدأت مسابقة “ستارت سمارت” السنوية لريادة الأعمال استقبال المشروعات المشاركة لعام 2024، والتي تأتي بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية وبتنظيم باب رزق جميل ضمن أنشطة المؤسسة النوعية وجهودها المستمرة في محور “تمكين روّاد الأعمال”، وتستمر حتى 14 سبتمبر القادم؛ وتهدف المسابقة إلى دعم وتشجيع رواد الأعمال في المملكة، وتحفيز نموهم ونجاحهم في سوق المشاريع الريادية الإقليمي؛ فيما سيتم تنظيم الحفل الختامي لتتويج المشروعات الفائزة في شهر نهاية اكتوبر المقبل بمحافظة جدة.

وتضم المسابقة في دورتها الثامنة ثلاث مساراتٍ وهي الشركات الناشئة، والشركات الاجتماعية، والبيئة؛ حيث سيتأهل 45 مشروعاً ريادياً للتنافس في مرحلة نصف النهائي والاستفادة من المعسكر التدريبي، والذي سيُقدم على أيدي أبرز الخبراء في مجال ريادة الأعمال، ليتم بعدها إجراء التصفية النهائية واختيار تسعة فائزين بجوائز مالية تبلغ قيمتها 425 ألف ريال سعودي.

وتأتي مسابقة “ستارت سمارت” من منطلق الخبرة المتراكمة لدى مؤسسة مجتمع جميل السعودية عبر السنين، في إطار عضويتها في شبكة معمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، باعتبارها منصة تعاونية للمبتكرين العاملين في مجال التعليم وتبادل الأفكار والمعرفة من جميع أنحاء العالم.