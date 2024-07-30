شاهد| منتخب مصر يفوز على إسبانيا بثنائية ويتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

محمود العوضي- جدة
تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تغلبه على منتخب إسبانيا 1/2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بوردو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات.
بهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط من تعادل مع الدومينيكان، وفوزين على أوزباكستان، وإسبانيا، التي حلت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
سجل إبراهيم عادل هدفي منتخب مصر الأولمبي في شباك إسبانيا في الدقيقتين 40، و62. فيما أحرز صامويل أوموروديون هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة 90.
🚀⚽️🔥 هدف عالمي من إبراهيم عادل افتتح به التسجيل للمنتخب المصري في شباك إسبانيا#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #إسبانيا_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/MdzOWaGpHt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 30, 2024
⚽️🔥 إبراهيم عادل يُسجل ثنائية ويعزز من تقدم المنتخب المصري#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #إسبانيا_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/tiKGJCNN7c
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 30, 2024