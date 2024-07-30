الرياضة

شاهد| منتخب مصر يفوز على إسبانيا بثنائية ويتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1446 هـ      30 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تغلبه على منتخب إسبانيا 1/2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بوردو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط من تعادل مع الدومينيكان، وفوزين على أوزباكستان، وإسبانيا، التي حلت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

سجل إبراهيم عادل هدفي منتخب مصر الأولمبي في شباك إسبانيا في الدقيقتين 40، و62. فيما أحرز صامويل أوموروديون هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة 90.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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