بدء تنفيذ 25 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في منطقة عسير بأكثر من 960 مليون ريال

الرياض : البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت في تنفيذ (25) مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة عسير بالقطاع الجنوبي، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (1,481)

كيلو مترًا طوليًا، وبكلفة إجمالية تجاوزت (960) مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (23) مشروعًا في منطقة عسير ومحافظاتها، ستغطي عددًا من أحياء مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وبيشة والنماص وبلقرن وطريب وسراة عبيدة وقرى محافظة الأمواه ومراكز صمخ والعطف بمحافظة بيشة ومراكز الزرق والواسط والحمضة وعمائر ال حميدان والقرى التابعة لها بمحافظة تثليث، حيث سيتم تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات بأطوال تتجاوز (1,410) كيلو مترات طولية، وخزانات تشغيلية بعدد (19) خزاناً بسعة إجمالية بلغت (109,350) مترًا مكعبًا، وبكلفة إجمالية تجاوزت (907) ملايين ريال.

وبينت الشركة أنها بدأت في تنفيذ مشروعين للصرف الصحي بمنطقة عسير، ستغطي عددًا من أحياء محافظة خميس مشيط، وهي: أحياء شكر والحمراء وأحد وذلالة والوسام واليرموك والحرابي، وذلك وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (71) كيلو مترًا طوليًا، وبكلفة إجمالية تتجاوز (53) مليون ريال.

ونوهت أن حزمة المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، ورفع نسبة التغطية بالخدمات، وتوفير كمياه مياه شرب مستدامة، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.