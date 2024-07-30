الرياضة

الفيصل يقيم حفل عشاء رسمي للبعثة السعودية في باريس

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1446 هـ      30 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أقام الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 «باريس 2024»، مساء الاثنين، حفل العشاء الرسمي للبعثة السعودية، في العاصمة الفرنسية باريس.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي في بداية كلمته بالحفل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الرعاية والدعم غير المسبوق الذي يوليانه للقطاع الرياضي بالمملكة، الذي جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، مُرحباً برؤساء اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية وقيادات المنظومة الرياضية حول العالم، الذين توافدوا على حفل عشاء البعثة السعودية.

من جهته، وصف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سير ميانغ، شراكة الأولمبية الدولية بنظيرتها السعودية، بالمتميزة، مؤكداً أنها تعد أهم الشراكات في تاريخ الأولمبية الدولية، نظراً لدور المملكة ودعمها الكبير لمختلف الرياضات العالمية.

وشهد الحفل، عرض منتجات سعودية بالتعاون مع «صُنع في السعودية»، وعروضًا موسيقية من التراث والفلكلور السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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