الفيصل يقيم حفل عشاء رسمي للبعثة السعودية في باريس

البلاد- جدة
أقام الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 «باريس 2024»، مساء الاثنين، حفل العشاء الرسمي للبعثة السعودية، في العاصمة الفرنسية باريس.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي في بداية كلمته بالحفل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الرعاية والدعم غير المسبوق الذي يوليانه للقطاع الرياضي بالمملكة، الذي جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، مُرحباً برؤساء اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية وقيادات المنظومة الرياضية حول العالم، الذين توافدوا على حفل عشاء البعثة السعودية.
من جهته، وصف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سير ميانغ، شراكة الأولمبية الدولية بنظيرتها السعودية، بالمتميزة، مؤكداً أنها تعد أهم الشراكات في تاريخ الأولمبية الدولية، نظراً لدور المملكة ودعمها الكبير لمختلف الرياضات العالمية.