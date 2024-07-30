أمير تبوك يؤكد أهمية التخصصات الجامعية النوعية

البلاد – تبوك

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لقطاع التعليم في المملكة، مؤكدًا أهمية مواكبة متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، معالي الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي بمناسبة انتهاء فترة رئاسته لجامعة تبوك، والدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي بمناسبة تكليفه رئيساً للجامعة، حيث أشاد سموه بالجهود التي بذلها الدكتور الذيابي خلال فترة عمله، وما وصلت إليه الجامعة من تميز أكاديمي، وتمنى للدكتور الغامدي التوفيق في عمله، مشددًا سموه على أهمية مخرجات الجامعة والتركيز على التخصصات النوعية.

من جهته، أعرب الذيابي والغامدي عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك، على دعم ومتابعة سموه للجامعة ومنسوبيها وطلابها وطالباتها؛ حتى أضحت جامعة تبوك لها مكانة بين جامعات المملكة، وتؤدي رسالتها الأكاديمية والتعليمية على أكمل وجه.