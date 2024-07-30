أمير الشرقية يدشن أعمال «حوكمة الذكاء الاصطناعي»

البلاد – الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‏أمير المنطقة الشرقية بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية “حوكمة الذكاء الاصطناعي” الدكتورة ظبية البوعينين وأعضاء المجلس، ودشن سموه أعمال الجمعية.

وقدمت الدكتورة البوعينين لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أهداف الجمعية، التي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الثالث من خلال التميز في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والالتزام بأخلاقياته، والمشاركة في بناء الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار ونقل المعرفة.

وأشارت إلى أن الجمعية تستهدف تمكين أبناء وبنات الوطن عبر شراكات نوعية مع مختلف القطاعات والمتخصصين والخبراء في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، لتقديم أفضل الممارسات العالمية؛ وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية، مثمنة دعم سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته السديدة.