أمانة جدة توثق 76 مبادرة لكفاءة الإنفاق على منصة “إكسبرو”

جدة : البلاد

وثقت أمانة محافظة جدة 76 مبادرة لكفاءة الإنفاق، على منصة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو”، وذلك ضمن جهود الأمانة لمواكبة رؤية المملكة وتحقيق مستهدفاتها لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وتضمنت تصنيفات المبادرات الموثقة، الخفض في قيمة العقود، وتفادي تكاليف مستقبلية، وخفض كلا من الاعتمادات السنوية على البنود التشغيلية واستهلاك الكهرباء والوقود والاتصالات، إضافة إلى مبادرات أخرى متنوعة.

واستعرضت الأمانة، خلال ورشة عمل عقدت بمقرها في جدة اليوم، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو”، عددًا من آليات احتساب الأثر المالي لمبادرات كفاءة الإنفاق المعمول بها في الأمانة، إلى جانب عرض دليل آلية احتساب الأثر المالي لمبادرات كفاءة الإنفاق الذي أطلقته، وأبرز أدوار ومسؤوليات أصحاب العلاقة في دورة التقارير الربعية لكفاءة الإنفاق، إلى جانب بطاقات آليات احتساب الأثر المالي في مبادرات كفاءة الإنفاق، إضافة إلى عرض نماذج عملية في الأمانة لآليات احتساب الأثر المالي، وكيفية مراجعة وتوثيق الأثر المالي، وأفضل الممارسات في إعداد التقارير لضمان تحقيق المستهدفات.

وجرى خلال الورشة التي أقيمت بعنوان “آليات احتساب الأثر المالي في مبادرات كفاءة الإنفاق” التعريف بمبادرات كفاءة الإنفاق وأهميتها، والمفاهيم الرئيسة المتعلقة باحتساب الأثر المالي بشكل حسابي وتفصيلي.