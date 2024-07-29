5 جوائز للمنتخب السعودي في أولمبياد الفيزياء

البلاد – الرياض

حققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” 5 جوائز عالمية في منافسات “أولمبياد الفيزياء الدولي 2024″، في دورته الـ54 التي أقيمت فعالياتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركة 230 طالباً من 46 دولة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري.

وفاز الطالب مازن الشخص “الصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء” بميدالية فضية، فيما حصد الطالب وسام آل قنبر “الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الشرقية”، الميدالية البرونزية، وحقق الطالب أحمد فضل الله “الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم مكة المكرمة” الميدالية البرونزية، وحصل الطالب فارس الغامدي “الصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الرياض”، على الميدالية البرونزية، بينما حصل الطالب أحمد عريف “الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم جدة” على شهادة تقدير، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 2700 ساعة تدريبية.

وأشادت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع بدعم القيادة الحكيمة لأبناء الوطن، الذي أثمر هذا التفرد والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية، مهنئة وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، مشيرة إلى الدعم الكبير والمتواصل من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان لـ”موهبة”، ولأبنائه الموهوبين والموهوبات من طلاب التعليم العام.

وبيّنت الدكتورة الهزاع أن هذا الفوز يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين “موهبة” وشركائها، لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً.