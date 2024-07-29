17 ناديًا تجاريًا وأكاديمية ضمن البطولة الإقليمية

الطائف- واس
زودت 17 أكاديمية خاصة وناديًا تجاريًا، المنتخبات الإقليمية المشاركة في بطولة المنتخبات الإقليمية التي تختتم منافساتها غداً بمحافظة الطائف؛ بعدد من اللاعبين الموهوبين، الذين سطع نجمهم في دوريات البراعم للمناطق تحت 11 و13 عامًا.
ونجحت الأكاديميات الخاصة والأندية التجارية في فرض اسمها على ساحة كرة القدم بعد موسم من ولادتها الرسمية في المنافسات الرسمية، بعد أن حصلت على عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم وسجلت رسميًا في منصة “نافس” التابعة لوزارة الرياضة، التي دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في يونيو 2021.
كما نجحت أكاديميات، منجم المواهب، الرؤية، الليث الأبيض، ليبرو، مهد، المطوع، الظهران، أطمح، وينرز، G20، الوداد الشرقي، أيزوف، الوداد الشرقي، البشائر، الأوائل، أجيال، بالإضافة إلى نادي القصيم، من الزج بمواهبها في البطولة الإقليمية، التي تهدف إلى استكشاف جيل جديد لكرة القدم السعودية يسهم في تمثيل المنتخبات الوطنية حتى عام 2034.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد منح الضوء الأخضر للأندية التجارية والأكاديميات الخاصة، من تسجيل لاعبيها بشكلٍ رسمي في كشوفات الاتحاد السعودي، ما منحهم فرصة أكبر للحفاظ على مواهبهم وتفعيل الاستثمار فيها بشكلٍ أكبر.
يذكر أن 119 ناديًا تجاريًا وأكاديمية خاصة يحملون عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحق لهم المنافسة في المسابقات المحلية، نجح 14 ناديًا وأكاديمية في الموسم الماضي من تحقيق إنجازات على مستوى المسابقات المحلية، حيث أسهمت هذه المبادرة من رفع نسبة ممارسي كرة القدم للرجال 15.7% بزيادة 3.961 لاعبًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م