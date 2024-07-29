100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الشمام في المملكة

البلاد ــ الرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا من فاكهة الشمام بنسبة (100%)، بكميات إنتاج سنوي تجاوزت (55.4) ألف طن في مساحة تبلغ نحو (2,389) هكتارًا في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة ضمن حملة “موسم حصادها”، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية، أن منطقة الرياض تصدرت بإنتاج سنوي يبلغ 42,175 طناً تليها منطقة القصيم بإنتاج يبلغ 6,137 طناً، ثم منطقة المدينة المنورة بإنتاج بلغ 2,545 طناً، ومنطقة حائل بإنتاج 1,759 طناً بينما يبلغ إنتاج منطقة نجران ,023 طناً وإنتاج الجوف 770 طناً ، وإنتاج المنطقة الشرقية 560 طناً ، وإنتاج منطقة تبوك 490 طناً .

وأشارت الوزارة أن أفضل موعد لزراعة الشمام في منطقة الرياض خلال مارس حتى نهاية أبريل؛ للحصول على أفضل إنتاج ممكن، موضحًة أن للشمام فوائد صحية متعددة، ويعتبر حماية من الربو، ويعزز الجهاز المناعي، وينظم مستويات ضغط الدم، ويساعد في عملية الهضم، ويقوي العظام، وينظم مستويات السكر في الدم، ويسهم في التخلص من الجفاف، ويحسن الرؤية، وغني بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لافتة إلى أن تناول الفاكهة المنتجة محليًا في مواسم حصادها يحقق أقصى فائدة غذائية وصحية من استهلاكها.

يذكر أن حملة “موسم حصادها” تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.