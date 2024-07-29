نيوم يعلن ضم سلمان الفرج قادمًا من الهلال

البلاد-جدة

أعلن نادي نيوم -أحد أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين- مساء الأحد، تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي سلمان الفرج، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو للإعلان عن الصفقة وكتب عليها: “بألوان الفرح.. سلمان الفرج هنا”.

وجاء تعاقد نيوم مع الفرج بعد نهاية مشواره مع ناديه السابق الهلال والذي حققه معه الكثير منت الإنجازات والألقاب، لينضم الفرج إلى عدة نجوم تم التعاقد معها مؤخرا من بينهم رومارينهو وأحمد حجازي.

وأسدل سلمان الفرج الستار على مشواره مع نادي الهلال بعد سنوات عامرة بالألقاب والإنجازات التي سطرها لاعبًا وقائدًا لـ “الزعيم”.

وزخرت مسيرة سلمان الفرج مع الهلال بالعديد من الألقاب المحلية والآسيوية والإنجازات العالمية والتي كانت على رأسها فضية كأس العالم للأندية 2022.

ويعد سلمان الفرج أكثر لاعب تحقيقًا لدوري المحترفين وذلك 8 مرات أعوام 2010، 2011، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022 و2024.

توج الفرج طوال مسيرته مع الهلال بـ21 لقبًا هي كأس خادم الحرمين الشريفين “4 مرات”، كأس ولي العهد “4 مرات”، دوري المحترفين “8 مرات”، كأس السوبر السعودي “3 مرات”، دوري أبطال آسيا مرتين.

وخاض الفرج مع الهلال 381 مباراة ساهم خلالها بـ 62 هدفًا “سجل 24 وصنع 38 هدفًا”.