جازان والرياض .. إلى نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية

الرياض – هاني البشر

حجز منتخبا جازان والرياض مكانهما في نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا التي ستقام غدا الثلاثاء.

وأقيمت الأحد مباراتي الدور نصف النهائي، حيث كسب جازان نظيره القصيم بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت بالتعادل السلبي، وحصل لاعب جازان المهند فياض على جائزة لاعب المباراة، كما تأهل الرياض بعد فوزه فاز جدة بنتيجة 2-0، وحصل لاعب الرياض ثابت كبش على جائزة أفضل لاعب.

كما كسب عسير نظيره المدينة المنورة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 وحصل لاعب عسير علي القحطاني على جائزة أفضل لاعب، كما تغلب الأحساء على الجوف بنتيجة 7-0 وحصل لاعب الأحساء عبدالعزيز التمار على جائزة أفضل لاعب، في مباراتين الهدف منهما زيادة عدد دقائق اللعب لهذه الفرق، وذلك بعد خروجهما من الدور ربع النهائي.

ويُقام الثلاثاء نهائي بطولة المنتخبات الإقليمية، بين جازان والرياض، كما سيقام لقاء تحديد المركز الثالث بين فريقي القصيم وجدة.

قاد مباراتي الدور نصف النهائي طاقما تحكيم شباب ، ممن سبق لهم قيادة مباريات الناشئين والشباب في الدوري الممتاز، تترواح أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا.

يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، بدأت في 18 يوليو جاري بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًا يمثلهم 358 لاعبًا تم اختيارهم من الأندية الرسمية والأكاديميات المعتمدة ومراكز التدريب الإقليمية والأندية الخاصة، والهدف منها اكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل على صقلها وتطويرها، تنفيذًا لأحد أهداف الاتحاد السعودي الإستراتيجية.