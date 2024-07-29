تعزيز القدرات وارتفاع رضا المستفيدين.. إنجازات ومؤشرات متقدمة لتحول القطاع الصحي

البلاد – الرياض

أصدر برنامج تحول القطاع الصحي تقريره السنوي لمنجزات التحول على مستوى القطاع الصحي لعام 2023م، مشتملاً على منجزات تكاملت الجهات المعنية بالقطاع الصحي في تحقيقها على ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى المبادرات التي عملت الجهات على تنفيذها في سبيل الارتقاء بصحة الإنسان.

ويأتي برنامج تحول القطاع الصحي يأتي ضمن برامج رؤية المملكة 2030؛ ليحقق تطلعاتها في تمكين مجتمع حيوي ينعم فيه المواطن والمقيم بحياة صحية وعامرة، نتاجًا لدعم القيادة الرشيدة التي كانت وما زالت تضع صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها.

وتضمن التقرير السنوي إسهاماتٍ ملموسة، وإشاداتٍ عالمية، وأرقامًا ضخمة، تسهم في تحقيق أهداف البرنامج الإستراتيجية التي تتلخص في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بجانب تعزيز السلامة المرورية، ومن أبرز هذه المنجزات: ارتفاع نسبة رضا المستفيدين لتجربة الخدمات الصحية خلال التنويم في المستشفيات إلى 87.45%، وارتفاع عدد العاملين المؤهلين في التمريض لكل 100,00 من السكان إلى 733، بجانب ارتفاع نسبة التجمعات السكنية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 96.41%، وغيرها من المنجزات التحولية المذكورة بالتقرير.

وفيما يتعلق بمؤشرات ومستهدفات البرنامج، فقد حقق تقدّمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات خلال العام؛ إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 سنة، ويأتي رفع هذا المتوسط؛ نظير حزمة من التحسينات والإسهامات؛ من بينها تبنّي مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة.

وشهدت منجزات التحول لعام 2023م موافقات وإطلاقات عدة؛ تسهم في تعزيز قدرات القطاع، وترسم ملامحه المستقبلية، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، واكتمال مجموعة من المراحل والمبادرات.