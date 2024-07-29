الفيصل يشهد حفل عشاء الأولمبية الفرنسية

مشاعل تحقق رقما شخصيا جديدا في أول ظهور أولمبي

الرياض – هاني البشر

شهد سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، افتتاح البيت الأولمبي الفرنسي، الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيس الأولمبية الفرنسية السيد “ديفد لاباريتان”، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية العالمية، المقام على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين “باريس 2024”.

وتناول الحفل، الأحاديث الودية عن الأولمبياد الفرنسي، والسبل والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية، لاستقبال أكثر من 10500 لاعب ولاعبة مشاركين بالأولمبياد الحالي.

حضر حفل العشاء، سمو النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والرئيس التنفيذي والأمين العام الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

مشاعل تحقق رقما شخصيا جديدا في أول ظهور أولمبي

حققت السباحة السعودية مشاعل العايد، رقم شخصي جديد في سباق الـ200 حرة، بعد أن جاءت سادساً في السباق الذي جرى ظهر اليوم الأحد ضمن منافسات السباحة بالأولمبياد الباريسي، بصالة “استاد لا ديفانس أرينا” بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقدمت العايد مشاركة ومستوى مميزا في ظهورها الأولمبي الأول وهي التي تبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن أنهت السباق بزمن 2.19.61 دقيقة، محطمه رقمها السابق 2.21.04 دقيقة، لتنهي مشاركتها في الأولمبياد.

وتعد العايد، من أوائل السبّاحات السعوديات في الاتحاد السعودي للسباحة، وأول سبّاحة سعودية تحقق ميدالية إقليمية، وتسجل في كشوفات الاتحاد الدولي للسباحة.

الجدير بالذكر، أن أنشطة الاتحاد السعودي للسباحة، وتحديداً في المجال النسائي، قد بدأت في العام 2022م.

الفيصل يشجّع مشاعل

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تغريدة عبر حسابه في منصة (X)، أن مستقبل مشاعل سيكون مزدهراً، عقب نهاية مشاركتها الأولمبية، وقال: “البطلة مشاعل العايد.. المستقبل أمامك، كل التوفيق لك بإذن الله”.

باعشن يشهد افتتاح بيت اليابان

شهد الرئيس التنفيذي والأمين العام الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، افتتاح البيت الياباني المقام على هامش الدورة.

واطلّع باعشن، على محتويات البيت، الذي اشتمل على مقتنيات ولوّح فنية وثقافية تستعرض تاريخ اليابان.

متفرقات من الدورة

كتب المنتخب الكوبي لكرة الطائرة الشاطئية، والمصنف الـ33 عالمياً، أحد أكبر مفاجآت الدورة الأولمبية، عقب فوزه بثنائية نظيفة، على المصنف الأول عالمياً المنتخب الأمريكي، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة للمسابقة.

منع عراقي من المشاركة

استبعد لاعب الجودو العراقي سجاد غانم من منافسات الأولمبياد بعد ثبوت وجود مواد محظورة في الفحص الذي خضع له يوم 23 يوليو الجاري.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، الدكتور عقيل مفتن: “اللجنة الأولمبية العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي في هذه القضية، وستحاسب المقصر، سواء كان اللاعب أو المدرب أو الإدارة أو اتحاد اللعبة، وستكون العقوبة قاسية بحق من تسبب بتشويه سمعة اللجنة الأولمبية في هذا المحفل الكبير”.