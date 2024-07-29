الفريق البرازيلي Alpha7 Esports يتوج ببطولة PUBG Mobile ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

توِّج فريق Alpha7 Esports بلقب بطولة ببجي موبايل في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث المُقام بمدينة الرياض والذي يُعد الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، وذلك بعد سلسلة من الجولات والمواجهات القوية، التي استمرت لمدة 10 أيام بداية من 19 يوليو 2024. ليكسر بهذا الانتصار سلسلة من الهزائم التي تلقّاها في آخر 4 نهائيات للعبة الشهيرة حيث كان الطرف الأقرب فيها للتويج ولم ينجح في تحقيقه.

وتمكّن الفريق البرازيلي من تحقيق المركز الأول بجمعه 153 نقطة في النهائيات، منحته كأس البطولة والجائزة المالية المخصصة للفريق الفائز بواقع 487,000 دولار، من مجموع الجوائز الذي تجاوز 3 ملايين دولار. وحلّ الفريق الياباني REJECT في المركز الثاني وحصل على 254,000 دولار، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفريق الصيني TIANBA، الذي حصل على 207,000 دولار.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب التتويج باللقب، صرّح اللاعب روان هنريكي أليسيو والمعروف باسم Revo قائلًا: “نشعر بسعادة كبيرة بعد تحقيق هذا اللقب بعد مباريات قوية مع أفضل الفرق العالمية. لقد كانت رحلتنا في البطولة مليئة بالتحديات، ولكن تمكّننا من تجاوزها بفضل القوة الذهنية وبتعاوننا، وحققنا البطولة بروح الفريق”.

وأضاف: “وسعداء بتواجدنا هنا في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على التوالي، والتي تجمع العديد من المواهب البرازيلية على أرضها في مختلف المجالات. لقد قابلنا نيمار أثناء وقتنا هنا وتحدث معنا، وكان ذلك دافعا كبيرا بالنسبة لنا. وعلى الرغم من أنه لم يتمكّن من حضور آخر المواجهات، إلّا أن كلماته الداعمة كانت حاضرة معنا، ووضعنا الفوز بالبطولة كهدف، ونجحنا في ذلك. ونُهدي فوزنا إلى الأسطورة البرازيلية أيتون سينا ولكل البرازيليين، ونأمل بأن نتمكن من العودة مرة أخرى والمشاركة في أهم وأكبر الأحداث مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.