الرياضة السعودية تُسلم ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034

البلاد-جدة ستتقدم المملكة العربية السعودية ستسلم، اليوم الاثنين، بملف الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم2034 للاتحاد الدولي لكرة “فيفا”. وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، قد أكد أن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أنه وفي آسيا سيتم إقامة المونديال بـ”المملكة العربية السعودية” في عام 2034، موضحا:”ستُشارك خلال هذه النسخ الثلاثة خمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات بالبطولة- وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا. وفي مارس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إطلاق الهُوِيّة الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، والتي تحمل شعار “معًا. ننمو”، (Growing. Together.). وفي وقت سابق، أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:” مطلوب منا 14 ملعبا و128 مركز تدريب لاستضافة كأس العالم 2034، وسيتم تسليم الملف كاملاً نهاية الشهر الجاري”.