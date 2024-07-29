اطلع على برامج” الهيئة”.. محافظ جدة يحضر حفل القنصلية المصرية

البلاد – جدة

حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، حفل قنصلية جمهورية مصر العربية بجدة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل القنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، وعدد من منسوبي القنصلية.

حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

واستقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة المكلف عبدالعزيز البسيسي.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز عن البرامج والأنشطة التوعوية، التي نفذتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة خلال العام 1445هـ.