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اطلع على برامج” الهيئة”.. محافظ جدة يحضر حفل القنصلية المصرية

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1446 هـ      29 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، حفل قنصلية جمهورية مصر العربية بجدة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل القنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، وعدد من منسوبي القنصلية.

حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.
واستقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة المكلف عبدالعزيز البسيسي.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز عن البرامج والأنشطة التوعوية، التي نفذتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة خلال العام 1445هـ.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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