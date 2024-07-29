أقسام جديدة بفرع المتحف الدولي للسيرة النبوية في الرباط

البلاد – ‎المدينة المنورة

دشن المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وبإشراف رابطة العالم الإسلامي، الأقسام الجديدة بفرعه الدولي بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الدكتور أحمد التوفيق.

وبحسب “واس” تم تدشين “بشير” أول شخصية افتراضية بالذكاء الاصطناعي لخدمة السيرة النبوية، التي زُوِّدت بإمكانات تقنية وموسوعية وعلمية، لتتفاعل مع الزوار وتجيب بدقة على جميع أسئلتهم، كما تم تدشين قسم” الأنبياء كأنك تراهم” الذي يضم موسوعات علمية مؤصلة لأبرز محطات حياتهم، بالإضافة إلى موسوعة “دلائل النبوة ومعجزات الرسالة”.

ويأتي تدشين هذه الأقسام تماشيًا مع الإقبال الكبير والنجاح الهائل للمعرض، حيث يعد أول معارض ومتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية التي تقام خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تشرف عليها رابطة العالم الإسلامي.