الرياضة أخضر السلة للشباب يواجه نظيره العماني في افتتاح البطولة الخليجية

البلاد-جدة

يفتتح المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة اليوم الاثنين أولى مبارياته أمام نظيره العماني في البطولة الخليجية للشباب المؤهلة للبطولة آسيا لكرة السلة تحت ١٨ سنة، التي تستضيفها الكويت عند الساعة ٥ عصراً ، فيما يواجه مستضيف البطولة منتخب الكويت نظيره البحريني عند الساعة ٧ مساء في اللقاء الثاني. المنتخب السعودي استعد للبطولة في معسكر في البوسنة ولعب خلالها عددا من المباريات الودية. ويمثل المنتخب السعودي في البطولة ( رضا المطرود – محمد الأحمد – حسن الزواد- علي موسي – جهاد الهوساوي – أمجد عتيق -عبدالرحمن المباركي- علي العمران – خالد اللبودي – محمد خفاجي – سالم البرير- فهد الطوخي).