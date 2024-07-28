فنون الطهي تواصل فعالية “سوق المزارعين” في أبها

البلاد ــ أبهـا

تواصل هيئة فنون الطهي، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقديم فعالية “سوق المزارعين”، في حديقة المشهد بأبها.

وتتضمَّن الفعالية منصات عرض لبيع الفاكهة المحلية، وبيع المأكولات والمشروبات المصنوعة من الفاكهة المحلية، ومسرحاً لتقديم العروض الفنية طيلة مدة الفعالية، وركناً للخط العربي، إلى جانب منطقة لأنشطة الأطفال والرسم على الوجه.

وتهدف الفعالية، إلى دعم المزارعين المحليين وتسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير، وتحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، وسط بيئة منظمة ومهيأة وجاذبة.