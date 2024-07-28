المحليات

فنون الطهي تواصل فعالية “سوق المزارعين” في أبها

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1446 هـ      28 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ أبهـا

تواصل هيئة فنون الطهي، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقديم فعالية “سوق المزارعين”، في حديقة المشهد بأبها.

وتتضمَّن الفعالية منصات عرض لبيع الفاكهة المحلية، وبيع المأكولات والمشروبات المصنوعة من الفاكهة المحلية، ومسرحاً لتقديم العروض الفنية طيلة مدة الفعالية، وركناً للخط العربي، إلى جانب منطقة لأنشطة الأطفال والرسم على الوجه.

وتهدف الفعالية، إلى دعم المزارعين المحليين وتسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير، وتحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، وسط بيئة منظمة ومهيأة وجاذبة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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