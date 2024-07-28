فريق Smart Omega Empress يصنع التاريخ بتتويجه بأول بطولة للسيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

تُوّج فريق Smart Omega Epress بلقب بطولة Mobile Legends Bang Bang للسيدات، في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد 4 أيام من المنافسات الشديدة بين نخبة الفرق النسائية على مسرح Amazon أرينا.

تمكّن الفريق الفلبيني من الظفر بالبطولة، بعد تفوقه على فريق Team Vitality الفرنسي3-0. وحصل الفريق على كأس البطولة ومبلغ 180,000 دولار- الحصة الأكبر من مجموع الجوائز الأغلى في تاريخ الرياضات الإلكترونية النسائية 500,000 دولار.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب التتويج، أعرب مدرب الفريق سلمان ماكارامبون عن سعادته الغامرة بتحقيق هذا اللقب، وقال: “شرفٌ كبيرٌ أن نحصل على هذا اللقب الغالي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية من قلب الرياض. لقد كان مشوارنا حافلًا في البطولة، وتمكننا من اللعب ضد أفضل اللاعبين والفرق في العالم والخروج في النهاية بهذا الإنجاز المميز”.

وأضاف: “من الرائع تواجدنا هنا في المملكة العربية السعودية، ونود أن نشكر جميع القائمين على كأس العالم للرياضات الإلكترونية والمنظمين على حفاوة الاستقبال والتنظيم المبهر والأجواء الجماهيرية الرائعة. لقد وضعت المملكة معيارًا جديدًا في تنظيم بطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية بهذا الحدث المبهر، وسنكون سعداء بالعودة مرة أخرى بكل تأكيد في حال أتيحت لنا الفرصة”.

من جانبها، صرّحت اللاعبة شين “Shinoa” بيريز، الحاصلة على جائزة أفضل لاعبة في نهائيات البطولة بالإضافة إلى مبلغ 50,000 دولار المخصص للجائزة:” لا تسعني الكلمات لوصف شعوري بهذا الإنجاز، فالأمر أشبه بالحلم. لقد نجحنا معًا في تحقيق هذا اللقب بعد سنوات طويلة من التدريب، الذي أتى ثماره ضمن أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم”.

وعلّقت اللاعبة ميري “Meraaay” فيفيرو قائدة الفريق بقولها: “أشعر بالفخر الشديد لتمثيلنا بلادنا “الفلبين” في محفل عالمي كهذا ووسط هذه الأجواء التي لا تُنسى. أود أن نعرب عن تقديرنا الكبير لفريق Team Vitality على تقديم مباراة رائعة في النهائي، وأن نشكر الجماهير الشغوفة التي تواجدت في المدرجات، والتي تابعتنا عبر الشاشات من مختلف أنحاء العالم، ولا ننسى الأهل والأصدقاء على دعمهم المتواصل. ونهديهم جميعًا هذا اللقب الغالي”.

وتعتبر بطولة MLBB للسيدات واحدة من الإضافات الهامة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعكس البطولة النمو المتزايد لمجتمع اللاعبات، اللاتي تشكلنَّ نحو 48% من مجتمع الألعاب في المملكة العربية السعودية. كما تؤكد استضافة بطولة MLBB للسيدات التزام المملكة بدعم مجتمع اللاعبات وتعزيز صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتستكمل اليوم الأحد منافسات الدور نصف النهائي والدور النهائي في بطولة Overwatch 2، إلى جانب الجولات النهائية من بطولة PUBG Mobile، لتختتم بذلك منافسات الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.