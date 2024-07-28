فرص قانونية لرواد الأعمال

البلاد – الرياض

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت” فعاليات أسبوع القانون، بشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

وتضمنت فعاليات الأسبوع جلسات حوارية إلى جانب ورش عمل ولقاءات ريادية واستشارات وإرشادات مع المختصين والخبراء بمختلف المجالات؛ لتوعية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأبرز الفرص الواعدة والتسهيلات المقدمة في قطاع القانون. وبلغ عدد المسجلين لفعاليات الأسبوع 2451 مستفيدًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد أكثر من 45 لقاءً رياديًا مقدمًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومشاركة 25 جهة عارضة ومقدمة للخدمات.