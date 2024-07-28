الأولى

فرص قانونية لرواد الأعمال

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1446 هـ      28 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت” فعاليات أسبوع القانون، بشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

وتضمنت فعاليات الأسبوع جلسات حوارية إلى جانب ورش عمل ولقاءات ريادية واستشارات وإرشادات مع المختصين والخبراء بمختلف المجالات؛ لتوعية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأبرز الفرص الواعدة والتسهيلات المقدمة في قطاع القانون. وبلغ عدد المسجلين لفعاليات الأسبوع 2451 مستفيدًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد أكثر من 45 لقاءً رياديًا مقدمًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومشاركة 25 جهة عارضة ومقدمة للخدمات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *