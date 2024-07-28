طريقة عمل الدجاج المحشي أرز بالبهارات

وصفة الدجاج المحشي مع الأرز بالبهارات

المقادير اللازمة

دجاجة متوسطة الحجم 1200-1500 جرام

نصف كيلو أرز

حبة بصل مفروم

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

2 ملعقة سمن أو زيت

2 كوب ماء

طريقة العمل

نقوم بتنظيف الدجاجة جيدا بالماء والملح والخل

نقوم بأخذ الكبد والقوانص الخاصة بالدجاجة وتقطع مكعبات صغيرة الحجم

فى مقلاة على النار نضع السمن أو الزيت والبصل

يقلب البصل حتى يذبل قليلا ثم يضاف له الكبد والقوانص وتقلب

تضاف الماء للخليط مع الملح والفلفل وجوزة الطيب وتترك لتغلى

بعد أن تغلى يضاف الأرز المغسول ويترك قليلا

بعد أن يغلى يترك على نار متوسطة حتى ينضج بنسبة 80%

ثم يرفع خليط الحشو من على النار ويترك ليبرد قليلا

نحضر الدجاجة ونقوم بحشوها بخليط الأرز داخل الدجاجة مع عدم الإكثار من الحشو حتى يسمح للأرز باكتمال النضج

يتم لف الدجاجة بورق الفويل وتوضع فى صينية بها ماء كافى لتسوية الدجاجة

تدخل الفرن وتترك حتى تمام النضج

يسوي الارز المتبقي ويقدم مع الدجاجة