شارك في اجتماع ” العشرين”.. الراجحي: المملكة تتمتع بقوى عاملة وطنية متميزة

برازيليا- واس

أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، التزام المملكة بتحسين معايير وظروف العمل، بما في ذلك الضمان الاجتماعي؛ لتمكين المستفيدين من خلال التأهيل والتدريب وفرص العمل.

وأشار خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين بجمهورية البرازيل، إلى خطوات المملكة الاستباقية، وأثر رؤية المملكة 2030 في إعداد قوى عاملة وطنية متميزة، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية، وتطوير المعرفة، وتعزيز سوق العمل الذي يضمن العمل اللائق للجميع.

وذكرت “واس” أن الوزير أحمد الراجحي سلّط الضوء على جهود المملكة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأهمية ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، والمبادرات ذات العلاقة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين المرأة بتولي أدوار أكثر تنوعًا في جميع قطاعات الاقتصاد.

وقدّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة مداخلات خلال الاجتماع، شكر فيها الرئاسة البرازيلية على الجهود المميزة خلال العام، مؤكدًا أهمية أولويات مجموعة العمل والتوظيف التي تستهدف تطوير أسواق العمل، متمنيًا لجمهورية جنوب أفريقيا كل التوفيق في رئاستها المقبلة لأعمال المجموعة.