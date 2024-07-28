الإقتصاد

تحفيز استثمارات الصناعات العسكرية

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1446 هـ      28 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

بنجاح مميز، اختتمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024م، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، وتستهدفت الهيئة تحفيز الاستثمار وتمكين الشركات الوطنية وكبرى الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي ودعم توطينه، وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر.

وتتيح الهيئة من خلال المنصة الموحدة للصناعات العسكرية خدمات التراخيص، وتطوير رأس المال البشري، وخدمات المعايير والمواصفات.

وعلى هامش المعرض، رعى محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، اتفاقيتين مع” لوكهيد مارتن”، و” إيرباص للطائرات العمودية”؛ لتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع الطيران والفضاء.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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