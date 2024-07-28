تحفيز استثمارات الصناعات العسكرية

البلاد – الرياض

بنجاح مميز، اختتمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024م، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، وتستهدفت الهيئة تحفيز الاستثمار وتمكين الشركات الوطنية وكبرى الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي ودعم توطينه، وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر.

وتتيح الهيئة من خلال المنصة الموحدة للصناعات العسكرية خدمات التراخيص، وتطوير رأس المال البشري، وخدمات المعايير والمواصفات.

وعلى هامش المعرض، رعى محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، اتفاقيتين مع” لوكهيد مارتن”، و” إيرباص للطائرات العمودية”؛ لتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع الطيران والفضاء.