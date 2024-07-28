الفيصل يشهد افتتاح البيت الأولمبي الإماراتي.. ومشاعل تدشن المشاركة السعودية في أولمبياد باريس

الرياض – هاني البشر

شهد سمو رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون “باريس 2024” الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، السبت افتتاح البيت الأولمبي الإماراتي المقام على هامش الدورة.

وأعرب الفيصل خلال لقائه بالشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس البعثة الإماراتية المشاركة بالدورة، عن تمنياته للرياضيين الإماراتيين بالتوفيق والنجاح في منافسات الدورة.

حضر الافتتاح سمو النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضو مجلس الإدارة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

– مشاعل تدشن المشاركة السعودية

تقص لاعبة المنتخب السعودي للسباحة، مشاعل العايد، شريط المشاركة السعودية في الأولمبياد الباريسي، عند الواحدة من ظهر اليوم الأحد بتوقيت المملكة.

ووضعت القرعة الفنية لمسابقات السباحة التي جرت الجمعة، التي تستضيفها صالة السباحة في استاد “باريس لا ديفانس أرينا”، مشاعل العايد -18 عاما- وهي التي تتواجد للمرة الأولى في الدورات الأولمبية، بالتصفية الأولى لسباق 200م حرة، إلى جانب ست سباحات.

وتدخل العايد السباق، بزمن يبلغ 2.21.04 دقيقة، وهو الرقم الزمني الشخصي الأعلى للمشاركات في التصفية الأولى، حيث تأتي الهندية “ديهنيدي” بالمرتبة الأولى لأفضل الأرقام الزمنية في التصفية الأولى بزمن 2.04.24 دقيقة، تليها “آريانا سوشا” من لاوس بزمن 2.08.55 دقيقة، ثم الباكستانية “جيهانرا نابي” بزمن 2.08.57 دقيقة، ثم الألبانية “كاترا ميسا” بالمركز الرابع بزمن 2.10.58 دقيقة، ثم النيبالية “دونا لاما” بزمن 2.12.46 دقيقة، والإماراتية مها الشيحي بالمركز السادس بزمن 2.17.37 دقيقة.

يذكر أن عدد المشاركات في سباق 200م حرة، يبلغ 31 سباحة، من 27 دولة، أشهرهن، السبّاحة الأسترالية “تيموس أريارن”، صاحبة الرقمين القياسيين الأولمبي والعالمي بذات السباق بأزمنة وقدرها 1:53.50، و 1:52.23 على الترتيب، والرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر بزمن وقدره 3:55.38 ببطولة العالم للألعاب المائية في فوكوكا اليابانية عام 2023.

– باعشن في استقبال الأولمبية الأوكرانية

شارك الأمين العام عبدالعزيز باعشن في الاستقبال الرسمي الذي نظمته اللجنة الأولمبية الأوكرانية بحضور رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى “سيباستيان كو”، ووزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية الفرنسية “أميلي أوديا كاستيرا”.

وتناول اللقاء أبرز مستجدات النسخة الأولمبية الحالية، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الأولمبية الفرنسية لتسهيل مشاركة جميع الرياضيين المشاركين.

– الدول الآسيوية تتصدر المشهد

سيطرت دوّل القارّة الاسيوية، على الميداليات الأولى في الأولمبياد الباريسي، في دلالة على تطور الرياضة وقوة مستواها الفني في القارّة الصفراء.

ودخلت أربع دول آسيوية، في ترتيب جدول الميداليات، وهي متصدرة الترتيب بذهبيتين الصين، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، واليابان.

وسجلت الصين اسمها، كأول دولة تفوز بالميدالية الذهبية في النسخة الحالية، بعد نيل رماتها ذهبية منافسات البندقية الهوائية 10م للمختلط التي جرّت صباح السبت.