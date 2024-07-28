الأولى من نوعها في المملكة.. رئيس “سدايا” يدشن مشاريع تقنية بقدرات عالية

البلاد – الرياض

دشّن معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أمس عددًا من مشاريع التوسعة للبنية التحتية التقنية، ومراكز البيانات بمدينة الرياض، تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعددٍ من قيادات ومسؤولي سدايا.

وتتمتع هذه المراكز بقدرة كهربائية تصل إلى ٦٥ كيلو واط لكل كابينة، إضافة إلى تمتعها بأنظمة كهربائية وميكانيكية بكفاءة تشغيلية عالية.

وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة السعة الاستيعابية لمراكز البيانات، ورفع كفاءتها التشغيلية، حيث ستتمكن من استضافة المشاريع التوسعية، ومبادرات الخدمات والأنظمة المختلفة، ما يضمن استمرارية استضافة الجهات الحكومية في مراكز البيانات التابعة لسدايا بفعالية وكفاءة أعلى.

وتأتي هذه المشاريع كجزء من إستراتيجية سدايا لتطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة، تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، والمعتمدة من قبل معهد (UPTIME)- الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم- وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض، ومن شأنها استضافة مبادرات الهيئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.