الرياضة فريق فالكونز فيغا في الدور نصف النهائي لبطولة MLBB للسيدات ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

• لاعبات الفريق السعودي يحققن الفوز على فريق Net Angels ويقتربن من كتابة التاريخ في الرياضات الإلكترونية النسائية الرياض – هاني البشر يواصل فريق Falcons Vega السعودي مشواره نحو تحقيق فوز تاريخي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك بعد تأهله مساء الجمعة إلى نصف نهائي بطولة Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational 2024 للسيدات. واستمر Falcons Vega، الذي يسعى للفوز بالجائزة الأولى البالغة 180 ألف دولار، في تألقه اللافت الذي أوصله إلى الدور ربع النهائي دون أي خسارة. وتغلب الفريق السعودي على فريق Net Angels من ميانمار بنتيجة 2-0، ليتأهل بذلك لمواجهة فريق Team Vitality الفرنسي في نصف النهائي. وعلى بعد 24 ساعة فقط من المواجهة الحاسمة، تقف نجمات Falcons Vega، الذي يعد جزءاً من الفريق السعودي Team Falcons، على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي. فالفوز في مباراة السبت سيقربهن خطوة كبيرة نحو تسجيل الانتصار في البطولة التي تعتبر جوائزها هي الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية النسائية، وتقام ضمن الحدث الأكبر في تاريخ القطاع على مستوى العالم. ويواجه Falcons Vega، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، تحدياً كبيراً يوم الأحد في SEF أرينا من قلب بوليفارد رياض سيتي، حيث يسعى للحفاظ على سجله المثالي والوصول إلى النهائي المنتظر. وتستحوذ بطولة Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational 2024 على الأنظار في الأسبوع الرابع من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إلى جانب بطولتي Overwatch 2 وPUBG Mobile، ما يعد عشاق الرياضات الإلكترونية بمزيد من الإثارة والتشويق. وتتصدر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مشهد الرياضات الإلكترونية الاحترافية حول العالم، وتستمر من 3 يوليو إلى 25 أغسطس مع 22 بطولة عبر 21 لعبة على مدار ثمانية أسابيع حافلة بالمنافسات النخبوية وبمجموع جوائز قياسي يتجاوز 60 مليون دولار.