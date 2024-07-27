طريقة عمل غموس السبانخ بجبن الفيتا الكريمي

غموس السبانخ هو طبق نباتي من البحر الأبيض المتوسط

المقادير اللازمة

عبوة سبانخ مجمدة ومقطعة ومذابة

جبنة فيتا كريمية

كوب زبادي يوناني كامل الدسم

3/4 كوب كريمة حامضة

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج

1 ملعقة كبيرة بصل مبشور

2 ملاعق صغيرة من قشر الليمون المبشور ناعماً

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حار أو حسب الرغبة

1 ملعقة طعام زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

طريقة العمل

ضعي السبانخ المذابة في منتصف منشفة

اجمعي حواف المنشفة معًا

امسكي المنشفة ولفيها واعصريها بقوة لإخراج أكبر قدر ممكن من الماء

ثم أتركيها جانبا

في محضر الطعام تمزج الفيتا واللبن والقشدة الحامضة والبقدونس والبصل المبشور وقشر الليمون وعصير الليمون والكزبرة والفلفل الحار حتى يصبح المزيج ناعمًا جدًا

أثناء تشغيل المحرك قومي برش زيت الزيتون واخلطيه حتى يتجانس

انقلي المزيج إلى وعاء وقلبي السبانخ المفرومة معه

ضعيه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للاستخدام

اضيفي الملح حسب الذوق والمزيد من الفلفل إذا أردت

تحفظ بقايا السبانخ في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 5 أيام