طريقة عمل أرز بالخضروات مناسب لمرضى السكري

يحتاج مرضي السكري لتناول وجبات قليلة الدهون والسعرات الحرارة للحفاظ علي مستوي السكر في الدم

المقادير اللازمة

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

نصف كوب بصل مقطع ناعم

نصف كوب جزر مقطع ناعم

نصف كوب كرفس مقطع ناعم

نصف كوب ذرة حلوة إختياري

2 ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج

1 كوب أرز أبيض ياسمين

1 1/4 كوب ماء

ملح والفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

طريقة العمل

سخني زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة

يضاف البصل والجزر والكرفس والذرة حال إستخدامها إلى المقلاة ويطهى مع التحريك من حين لآخر لمدة 4-5 دقائق

يضاف الأرز والمرق ويطهى مع التحريك المستمر لمدة 3-4 دقائق

أضيفي الماء والملح والفلفل حسب الرغبة وقلبي

يغلي ويغطى بغطاء ويقلل الحرارة حتى ينضج

يطهي لمدة 20 دقيقة

يرفع عن النار

قلبي الأرز بالشوكة

أضيفي البقدونس واخلطيهم

قدميه على الفور