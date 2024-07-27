المرأه صحة و عافية

طريقة عمل أرز بالخضروات مناسب لمرضى السكري

نيفين عباسaccess_time21 / محرم / 1446 هـ      27 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتاج مرضي السكري لتناول وجبات قليلة الدهون والسعرات الحرارة للحفاظ علي مستوي السكر في الدم

المقادير اللازمة
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون
نصف كوب بصل مقطع ناعم
نصف كوب جزر مقطع ناعم
نصف كوب كرفس مقطع ناعم
نصف كوب ذرة حلوة إختياري
2 ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج
1 كوب أرز أبيض ياسمين
1 1/4 كوب ماء
ملح والفلفل حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

طريقة العمل
سخني زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة
يضاف البصل والجزر والكرفس والذرة حال إستخدامها إلى المقلاة ويطهى مع التحريك من حين لآخر لمدة 4-5 دقائق
يضاف الأرز والمرق ويطهى مع التحريك المستمر لمدة 3-4 دقائق
أضيفي الماء والملح والفلفل حسب الرغبة وقلبي
يغلي ويغطى بغطاء ويقلل الحرارة حتى ينضج
يطهي لمدة 20 دقيقة
يرفع عن النار
قلبي الأرز بالشوكة
أضيفي البقدونس واخلطيهم
قدميه على الفور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *