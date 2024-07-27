طريقة تحضير بهارات كيجن للأطباق المختلفة

بهارات الكاجن هي توابل ذات نكهة ترابية مدخنة حارة قليلاً تستخدم مع العديد من الأطباق مثل الباستا والروبيان والدجاج والأسماك

المقادير اللازمة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملاعق صغيرة ملح

2 ملاعق صغيرة من بودرة الثوم

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل

1 ملعقة صغيرة فلفل حار

ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر (اختياري)

طريقة العمل

تمزج البابريكا والملح ومسحوق الثوم والأوريغانو والزعتر والفلفل الأسود ومسحوق البصل والفلفل الحار ورقائق الفلفل الأحمر معًا في وعاء حتى تمتزج جيدًا

قومي بتخزين مزيج التوابل في وعاء محكم الغلق لحين الإستخدام