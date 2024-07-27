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طريقة تحضير بهارات كيجن للأطباق المختلفة

نيفين عباسaccess_time21 / محرم / 1446 هـ      27 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بهارات الكاجن هي توابل ذات نكهة ترابية مدخنة حارة قليلاً تستخدم مع العديد من الأطباق مثل الباستا والروبيان والدجاج والأسماك

المقادير اللازمة
2 ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملاعق صغيرة ملح
2 ملاعق صغيرة من بودرة الثوم
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
1 ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل
1 ملعقة صغيرة فلفل حار
ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر (اختياري)

طريقة العمل
تمزج البابريكا والملح ومسحوق الثوم والأوريغانو والزعتر والفلفل الأسود ومسحوق البصل والفلفل الحار ورقائق الفلفل الأحمر معًا في وعاء حتى تمتزج جيدًا
قومي بتخزين مزيج التوابل في وعاء محكم الغلق لحين الإستخدام

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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