الفن تمازج الموسيقى.. في ليلة الأحلام

جدة : عائشة الشهري – ياسر خليل في ليلة من الليالي الاستثنائيّة، أقيم مساء أمس حفل” ليلة الأحلام ” على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2024. جمعت ” ليلة الأحلام ” الموسيقار عمر خيرت والفنانة آمال ماهر على خشبة واحدة، بمشاركة 6 من العازفين العالميين الكبار، وهم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي Raul Di Blasio، و ‏ عازف الكمّان العالمي ‏ David Garrett، و ‏عازفة التشيللو ‏Mariko Muranaka، وكذلك ‏العازف العالمي Dave Koz، و ‏العازف العالمي pedro Eustache والمايسترو الكبير وليد فايد الذي قاد هذه الليلة الفنية الكبيرة، كما بلغ عدد عازفين هذه الليلة الممتعة أكثر من 150 عازفا. كما قدم معالي المستشار تركي آل الشيخ دعوة للموسيقار الكبير عمر خيرت لإقامة حفل تكريمي ضخم في موسم الرياض 2024. وقدم الموسيقار عمر خيرت عزفاً موسيقياً منفرداً؛ حيث لاقى تفاعلاً من الجمهور، ثم تجلت أمال ماهر على خشبة المسرح بأغانيها الساحرة وتسلطن الجمهور بمشاركة الموسيقار عمر خيرت ، حيث قدما عرضاً غنائياً بقيادة المايسترو وليد فايد. واستمرت ” ليلة الأحلام ” في تقديم ليلة ساحرة للجمهور الحاضر حيث امتزجت الموسيقى الشرقية بالموسيقى الغربية، وأبدع أهم وألمع العازفين من حول العالم لتقديم عزف متفرد.