الرياضة تأهل الرياض وجدة والقصيم وجازان لنصف نهائي البطولة الإقليمية

الرياض – هاني البشر تأهلت منتخبات جدة وجازان والرياض والقصيم إلى الدور نصف النهائي من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، المقامة حاليًا في الطائف وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأقيمت الجمعة 4 مباريات لحساب الدور ربع النهائي، حيث تخطى جدة نظيره الجوف بنتيجة 1-0 وحصل لاعب جدة عبدالله الأسمري على جائزة أفضل لاعب، فيما فاز جازان على المدينة المنورة بنتيجة 2-1، وحصل لاعب جازان فيصل كاملي على جائزة أفضل لاعب، بينما تغلب الرياض على الأحساء بنتيجة 3-2 وحصد لاعب الرياض زياد الدوسري على جائزة أفضل لاعب، كما تغلب القصيم على عسير بنتيجة 1-0 وحقق لاعب القصيم إبراهيم الغيث جائزة أفضل لاعب. ومن المقرر أن تقام يوم غدٍ الأحد 28 يوليو مباراتا الدور نصف النهائي؛ حيث يلتقي جدة مع الرياض والقصيم مع جازان، كما ستقام في اليوم ذاته مباراتان تجمعان الجوف مع الأحساء وعسير مع المدينة المنورة، وذلك رغبة من اللجنة المنظمة للبطولة لزيادة دقائق اللعب لهذه الفرق بعد مغادرتها البطولة من الدور ربع النهائي، والاطلاع بشكل أكبر على اللاعبين. وقادت مباريات الدور ربع النهائي 4 طواقم تحكيمية “16 حكمًا شابًا”، ممن سبق لهم قيادة مباريات الناشئين والشباب في الدوري الممتاز، تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا، هم نتاج أكاديمية الحكام وهي أحد مبادرات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية. يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، يهدف الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلالها لاكتشاف المواهب ومتابعتها وتطويرها حتى تكون في المستقبل قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية.