السبت.. حسم أول بطولة مخصصة للسيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

مواجهات مرتقبة في الأدوار النهائية بمشاركة الفريق السعودي Falcons Vega

الرياض – هاني البشر

يشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أضخم حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، اليوم السبت حسم لقب أول بطولة مخصصة للسيدات في اللعبة الشهيرة Mobile Legends: Bang Bang.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة نظرًا لكونها أحد بطولات السيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ولتقديمها أضخم مجموع جوائزٍ في تاريخ بطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية النسائية على الإطلاق بمجموع جوائز يبلغ 500,000 دولار.

وتنطلق مباريات نصف النهائي اليوم على مسرح Amazon أرينا، حيث يلعب الفريق السعودي Falcons Vega ضد الفريق الفرنسي Team Vitality في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتبعها مباراة الفريق الروسي Victory Song Gamers ضد الفريق الفلبيني Smart Omega Empress في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيلعب الفريقان الفائزان في النهائي الكبير، الذي سيقام في تمام الساعة الخامسة مساءً. وسيحصل الفريق الفائز على جائزة المركز الأول البالغة 180,000 دولار، بالإضافة إلى 1000 نقطة تضاف على رصيد النادي في سباق الحصول على أغلى الألقاب، كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وتعتبر بطولة MLBB للسيدات واحدة من الإضافات الهامة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعكس البطولة النمو المتزايد لمجتمع اللاعبات، واللاتي تُشكلنَّ نحو 48% من مجتمع الألعاب في المملكة العربية السعودية. كما تؤكد استضافة بطولة MLBB للسيدات التزام المملكة بدعم مجتمع اللاعبات وتعزيز صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وانطلقت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 3 يوليو وتستمر لغاية 25 أغسطس على مدار ثمانية أسابيع حافلة بالإثارة. وتمثل هذه البطولة الحدث الأبرز في تاريخ الرياضات الإلكترونية الاحترافية، مع 22 بطولة عبر 21 لعبة مشهورة عالمياً وبمجموع جوائز مالية هو الأكبر على مستوى العالم بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار. وتمكنت 5 أندية حتى الآن من حصد اللقب في ست بطولات أقيمت منذ انطلاق المنافسات، بينما تحتدم المنافسة على البطولات المتبقية وسط ترقب كبير لمعرفة من سينضم إلى قائمة المتوجين.