أولمبياد باريس 2024| منتخب مصر يتغلب على أوزبكستان.. ويقترب من التأهل

محمود العوضي- جدة
تمكن منتخب مصر الأولمبي من الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة فى الجولة الثانية من أولمبياد باريس 2024.
سجل الهدف أحمد نبيل «كوكا» في شباك أوزبكستان في أولمبياد باريس في الدقيقة 11.
ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والدومينيكان في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بدون نقاط.
وكان منتخب أوزبكستان قد خسر المباراة الأولى من إسبانيا، بينما تعادل منتخب مصر مع جمهورية الدومنيكان.
⚽️🔥 كوكا في المكان المناسب يمنح التقدم للمنتخب المصري#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #أوزبكستان_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/Jk3JyxjXqF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 27, 2024