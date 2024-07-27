الرياضة

أولمبياد باريس 2024| منتخب مصر يتغلب على أوزبكستان.. ويقترب من التأهل

صحيفة البلادaccess_time21 / محرم / 1446 هـ      27 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تمكن منتخب مصر الأولمبي من الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة فى الجولة الثانية من أولمبياد باريس 2024.

سجل الهدف أحمد نبيل «كوكا» في شباك أوزبكستان في أولمبياد باريس في الدقيقة 11.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والدومينيكان في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بدون نقاط.

وكان منتخب أوزبكستان قد خسر المباراة الأولى من إسبانيا، بينما تعادل منتخب مصر مع جمهورية الدومنيكان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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