الزي السعودي.. ثقافة عريقة وحضور لافت في أولمبياد 2024

البلاد- جدة
سجل حضور بعثة المملكة العربية السعودية المشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثون “باريس 2024” حضوراً لافتاً بأزياء تُمثل العمق الثقافي الذي يفخر به رياضيي المملكة في مشاركتهم.
وتم اختيار تصاميم أزياء حفل الافتتاح من خلال مسابقة وطنية نظمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حيث تمت دعوة المصممين السعوديين من جميع أنحاء المملكة؛ للمساهمة في تصميم وتنفيذ ملابس وفد البعثة السعودية لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وذلك بعد عملية اختيار دقيقة شهدت تنافس 128 مصمماً ومصممة من أنحاء المملكة، وتم اختيار تصاميم المصممة السعودية علياء السالمي للثوب والبشت للرجال ونقوش ثوب النشل المشرقة للسيدات، تمثيلاً للاعتزاز الكبير الذي يحمله جميع رياضيي المملكة أمام العالم بوطنهم وجذورهم الثقافية.